Рада ухвалила закон про посилення соціального захисту військових та поліцейських

Верховна Рада України ухвалила закон про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та членів їх сімей.

Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він уточнив, що законодавча ініціатива №9638 була підтримана 283 голосами народних депутатів.

Документ розроблено з метою удосконалення механізмів виплати компенсації за невикористані під час дії воєнного стану дні відпусток, в тому числі у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських, виплати одноразової допомоги при звільненні з військової служби, виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, які потрапили у полон, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або захоплених заручниками, а також інтернованим у нейтральних державах або зниклих безвісти за особливих обставин, в тому числі членам їх сімей.

Документом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або захопленими заручниками, а також зниклими безвісти за особливих обставин зберігається грошове забезпечення за останнім місцем проходження служби в розмірі посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які мають постійний характер, та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Водночас законом передбачено, що сім’ям вищезгаданих осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту щомісячно буде виплачуватись грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Також пропонується уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток, а також за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті).

Окрім того, регламентується удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Окрім того, військовослужбовцю на підставі висновку ВЛК надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва). Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування становить не менше тижня та не може перевищувати в цілому чотирьох місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Очікується, що ухвалення закону дозволить удосконалити механізм виплати компенсації за невикористані, під час дії воєнного стану, дні відпусток, в тому числі у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських, виплати одноразової допомоги при звільненні з військової служби, виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, які потрапили у полон, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або захоплених заручниками, а також інтернованим у нейтральних державах або зниклих безвісти за особливих обставин, в тому числі членам їх сімей.