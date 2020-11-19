Президент Володимир Зеленський розкритикував нардепа та п’ятого президента Петра Порошенка через те, що його фітнес-клуб «5 елемент» працював під час карантину вихідного дня.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

“Ми не будемо діяти за принципом “друзям все, а ворогам — локдаун”, санкції за порушення вихідного дня будуть однакові для всіх, це стосується і власника фітнес-клубу “5 елемент”. З одного боку кричите, що ситуація з розповсюдженням COVID критична, з іншого сприяєте цьому. Ви, треба вирішити, або рятівник, або комерсант”, — заявив Зеленський.

Він також порадив йому не “витрачати кошти на ботоферми”, а зберігати гроші на виплату штрафів. Зеленський зазначив, що буде “повертати до бюджету те, що накрали попередники”.

Водночас Порошенко назвав такі звинувачення агонією.

“Це вже агонія, Володимире Олександровичу. А про “повернути вкрадене з бюджету”, тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше Велике крадівництво”, – відповів Порошенко.