Цензура, прослушка, блок сайтов: почему правозащитники против нового законопроекта о работе СБУ

Самой спорной оказалась статья 13. Она регламентирует порядок получения информации для СБУ. Правозащитники объяснили, что силовики смогут требовать от операторов устанавливать систему «прослушки» и следить за разговорами абонентов без их ведома. Это и не только стало темой для разговора в Украинском кризисном медиа-центре, сообщает Информатор Деньги.

В чем проблема

Если законопроект примут, то СБУшники получат доступ ко всем возможным источникам информации о физлицах (в том числе банки и базы МВД). Также они смогут отправить запрос в интересующую структуру (правоохранительные органы, предприятие, организацию, военное формирование, органы власти и другие госорганы), а там в течение пяти дней должны ответить. В противном случае — письменно объяснить, почему дать информацию не могут.

Запрос позволит СБУшникам получать информацию от операторов и провайдеров о разговорах абонентов. То же самое касается банков и финансовых организаций о счетах и транзакциях. Для того, чтобы идентифицировать человека, Служба безопасности может использовать аудио-, видео устройства для слежки.

«У меня презумпция недоверия к нашей Службе безопасности, тем более при таком законе, который фактически превращает ее в старый советский КГБ», — сказал директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, и сопоставление законопроекта с советской системой и страной-агрессором стало лейтмотивом конференции.

Почему против

Нет четких рамок действия закона

По мнению исполнительного директора Хельсинской группы по правам человека Александра Павличенко, критерии в законе прописаны нечетко, а терминология «плавает». Как правило, это ведет к пробелам, которые силовики могут использовать. В качестве примера правозащитник отметил статью 7 в законопроекте: «Заборона сприяти, здійснювати, приховувати або вдаватися до будь-яких форм (і тут увага) — катування, тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність — поводження та покарання». Кто мне скажет, в чем разница между «катуваннями» и «тортурами» и где тут есть дефиниция (определение — ред.)? «Жорстоке» и «нелюдське» — какая разница между этими терминами.

Цензура в Интернете

Член правления Интернет Ассоциации Украины Максим Тулий рассказал, что законопроект позволяет цензурировать информацию в Интернете, и будет первым таким разрешением в Украине. СБУ может блокировать сайты, чем и приблизит нас к России, став подобием «Роскомнадзора». Юрист Лаборатории цифровой безопасности Максим Дворовой не был столь радикальным, так как считает, что ограничение доступа к противоправному контенту может быть, но не так, как это представлено в законе. Блокировать сайты будут на основании решения суда, но если по мнению СБУ с их помощью осуществляются информационные операции против Украины. Этот круг обстоятельств сформулирован достаточно широко и нечетко, что может привести к злоупотреблениям. И любой сайт, при помощи которого будет происходить коммуникация например между двумя российскими военными, могут заблокировать.

Отметил и доступ к реестрам, сказав, что фактически любая информация может оказаться в руках СБУ. При этом Александра Матвийчук обозначила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4392, который вводит наказание за непредоставление информации СБУ.

Прослушка

Член правления Интернет Ассоциации Украины Максим Тулий рассказал: «Этот законопроект обяжет операторов связи за свой счет установить оборудование СБУ, которое будет без контроля операторов автоматические собирать какие-то ведомости, переписки, прослушивания и так далее. Это будет преследование, которого не было никогда в Украине».

Зависимость судей от СБУ

Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский отметил, что законопроект вводит понятие «контрразведывательное собеседование». Если кандидат на должность не прошел его, он не получает доступ к государственной тайне. И соответственно, это служит основанием для увольнения или отказа от назначении. А это судьи, прокуроры, руководители НАБ, ГБР и других органов власти. Собеседование проводит СБУ, поэтому Владимир Яворский предположил, что судьи и другие представители влиятельных структур попадают в зависимость от нее, ведь доступ к тайне могут ограничить в любой момент. «Меня удивляет, что в такой атмосфере его поддерживают другие государства, ведь даже у них — в США или в Евросоюзе — спецслужбы не имеют таких полномочий».

Вопрос к Зеленскому

Правозащитники планируют передать пакет правок депутатам. Глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук призвала общественность отнестись к законопроекту серьезно, ведь он касается каждого. Она отметила, что его инициировал Президент. Но в первоначальном виде он выглядел так, будто его писала сама СБУ. По ее словам, проблема, которую пытаются решить этой инициативой, рассматривается в законопроекте № 2689 «О военных преступниках». Но уже шестой месяц он лежит на подписи у Зеленского, и Президент не подписывает законопроект. Правозащитница сказала, что если бы он уже действовал, то «Палыча» судили по трем составам военных преступлений, а не по трем статьям уголовного кодекса. «Это противоречит всем заявлениям Зеленского, когда он открывал Крымскую платформу, ездил в США, встречался с чиновниками Брюсселя и говорил, что Украина будет преследовать виноватых в военных преступлениях за нарушения прав человека на оккупированных территориях. Мне интересно, а он вообще в курсе, что сейчас именно он — препятствие для преследования военных преступников в смысле тех препятствий, которые Украина может преодолеть?», — сказала Александра Матвийчук.

София Елагина