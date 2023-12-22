Уряд заборонив приватизовувати державне і комунальне майно під час війни на територіях активних бойових дій

Перелік затверджує і оновлює Мінреінтеграції.

22 грудня Кабінет Міністрів України вніс зміни до своїх попередніх постанов, заборонивши приватизовувати державне і комунальне майно під час війни на територіях активних бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ухвалені зміни передбачають, що приватизацію не проводитимуть під час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його припинення (скасування).

Території бойових дій містяться у відповідному переліку, який затверджує і оновлює Мінреінтеграції. // LB.ua