В каких случаях полицейский в Украине имеет право изъять водительские права

В соответствии с пунктом 3 Порядка временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возвращения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 декабря 2008 №1086 единственным основанием для временного изъятия удостоверения водителя является совершение административного правонарушения, за которое может быть наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством. Итак, если лицо не является виновным в совершении такого правонарушения, то изымать у него водительское удостоверение полицейский не имеет права.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Адвокат права».

Такие же положения содержит и ведомственная инструкция по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные не в автоматическом режиме, утвержденной приказом МВД Украины от 7 ноября 2015 №1395. Более того, в соответствии с пунктом 4 настоящей инструкции полицейский в протоколе должен указать статью Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), по которому составлен протокол, санкция которой предусматривает наложение административного взыскания в виде лишения права управления транспортным средством.

ВНИМАНИЕ! Речь идет об изъятии водительского удостоверения, лишить последнего может только суд!

За что же могут изъять/лишить «прав»?

За деяния, предусмотренные статьями 121, 122, 122-2, 123, 124, 126, 13 КУоАП.

Как осуществляются изъятия удостоверения водителя и его возвращение?

1. О временном изъятии удостоверения водителя полицейский должен сделать запись в протоколе об административном правонарушении.

2. Водительское удостоверение изымается до вступления в силу постановления суда по делу об административном правонарушении.

3. Изъятое водительское удостоверение передается в течение трех суток на хранение в соответствующий территориальный орган МВД (Нацполиции). А в случае совершения лицом, которому уже выдано временное разрешение на право управления транспортным средством, повторного административного правонарушения, за которое предусмотрено лишение такого права, новое разрешение выдается только после окончания срока действия предыдущего, но на срок не более трех месяцев с даты совершения такого правонарушения.

Обращаем внимание, что временное изъятие водительского удостоверения является правом работника полиции, а не обязанностью.

Вернуть водительское удостоверение не сложно, но эта процедура требует от водителя особого внимания и знания закона. Итак, если в течение трех месяцев суд не рассмотрел дело или не вынес решение о лишении вас права управления авто, вы должны обратиться в офис полиции с заявлением о возврате документа. В том случае, если решением суда на вас было наложено денежное взыскание, придется сначала оплатить штраф.

При предъявлении квитанции о его оплате полицейские должны вернуть ваше удостоверение. Отдать права полицейские обязаны и после предъявления вами судебного решения о закрытии дела.

Чтобы получить назад свои права нужно предоставить:

— временное разрешение на право управления автомобилем;

— копию судебного постановления;

— копию квитанции об оплате штрафа.

— Если же суд принял решение о наложении административного ареста, необходимо также предоставить справку об отбытии ареста.

Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны, чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить свое время и нервные клетки!

Владимир Бернстайн, Информатор