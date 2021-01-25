В Киеве появились новые дорожные знаки: что они означают

На дорогах Киева впервые в Украине установили дорожные знаки 1.40 «изменение покрытия». Их уже можно увидеть на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

Увидев такой знак, водитель должен убавить скорость. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр КГГА.

«Столичные улицы и дороги имеют разное покрытие, что при определенных условиях провоцирует аварийные ситуации. И во всей Украине фактически нет ни одной дороги, на которой не менялся тип покрытия. Резкое изменение дорожного покрытия, особенно при ухудшении погодных условий, может привести к ДТП. Киевская городская власть разработала и инициировала включение знака 1.40 Правил дорожного движения. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость», — говорится на сайте киевгорадминистрации.

Участки с различным дорожным покрытием являются аварийно опасными, ведь имеют разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем. Теперь водители будут заблаговременно предупреждены об изменении покрытие под колесами автомобиля.

Следует отметить, что подобные знаки действуют и на территории Евросоюза, например, в Латвии. В Латвийских ПДД существует знак 273.10 «Изменение покрытия дороги», который используется при съезде с асфальтобетонного или цементобетонного покрытия на грунтовку и наоборот.