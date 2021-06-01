В РФ врачи перепутали пациентов и убедили семью похоронить чужого деда, а потом вернули настоящего

Врачи из Солнечногорской областной больницы в Подмосковье перепутали умершего пациента с живым, после чего убедили семью похоронить чужого деда, сославшись на посмертные изменения. Однако уже после похорон сообщили семье, что их дедушка на самом деле жив.

Об этом сообщает издание ZNAK.com со ссылкой на «Лента.ру» и внучку мужчины Варвару Корчашкину.

Варвара Корчашкина / Facebook

Как рассказала Корчашкина, ее дедушку госпитализировали 12 мая с подозрением на инсульт — он мог ходить, но у него плохо работала правая рука и была нарушена речь.13 мая медики сообщили родственникам, что он в состоянии средней тяжести. 17 мая врачи уведомили семью о его смерти.

19 мая дети мужчины приехали забирать тело из морга и увидели, что это не их родственник. Однако, когда они обратили внимание персонала на это, патологоанатом начал показывать бирки и документы, где везде было написано, что это тот самый дедушка, Васильев Григорий Михайлович. Врач объяснил, что после смерти, инсульта и трепанации черепа при вскрытии, человек очень меняется.

«По всем бумагам и биркам это был мой дедушка, Васильев Григорий Михайлович», — написала девушка.

Тем не менее, даже на отпевании в церкви в городе Долгопрудный родственники, друзья и знакомые так же удивились, что мужчина не похож на деда Корчашкиной, но обратили внимание на «общие черты».

21 мая дочери умершего мужчины снова позвонили из больницы и сообщили, что врачи ошиблись, а мужчина жив. Выяснилось, что он лежал в палате с другим пациентом примерно такого же возраста, оба были с инсультом, почти не говорили и плохо слышали, а также были похожи внешне. Санитарка якобы поменяла их местами на кроватях и не сообщила об этом на вахту. Второй пациент умер на кровати, которая числилась за дедушкой Корчашкиной.

«А теперь самое интересное, как все это вообще выяснилось. Родственникам умершего позвонили из больницы, и сказали, что можно забирать своего дедушку, так как лечение окончено. И когда они приехали, вместо их дедушки, им вывезли моего дедушку, на что они, конечно же, заявили, что это не их родственник.

Сотрудники больницы сначала начали им угрожать прокуратурой, что они деда своего забирать не хотят, но потом начали разбираться и выяснилось, что они перепутали людей и нам выдали не того человека. Более того, они практически похоронили живого человека», — рассказала девушка.

Она написала, что из документов у родственников на руках лишь свидетельство о смерти ее деда, и везде он числится как умерший. Из-за этого семья не может забрать его из одной больницы и направить на реабилитацию в другое медучреждение. Для этого придется обращаться в суд.

Родственники подали заявления в генеральную прокуратуру, Росздравнадзор, уполномоченному по правам человека, губернатору Московской области, а также в Следственный комитет Солнечногорска.

Корчашкина добавила, что также есть проблема с эксгумацией тела с семейного захоронения на Долгопруднинском кладбище. Заявление на процедуру должна написать сама больница, однако ее сотрудники предложили решить этот вопрос с родственниками умершего мужчины.

После того, как выяснилось, что дедушка Карчашкиной жив, в больнице их заверили, что всех ответственных уволили. «Но вот за 11 дней все как сидели, так и сидят, что наводит на мысль, что уволили они кого-то только на словах», — добавила она.