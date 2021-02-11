В Украине без документов проживает около 30 тысяч человек

В Украине на сегодня, по разным данным, без документов проживает около 30 тысяч человек.

Об этом на заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины заявила первая заместитель председателя ГМС Украины Наталья Науменко, передает корреспондент УНН.

«Следует отметить, что сегодня в Украине по разным данным без документов проживает около 30 000 человек. Такие лица не рассматриваются как граждане какого-либо государства и не имеют права на работу, образование, медицинское обслуживание, получение социальных услуг, пенсий и т.п., и становятся маргиналами нашего общества», — сказала Науменко.

Сейчас ГМС разработан специальный порядок определения статуса «лицо без гражданства». Он находится на рассмотрении в Кабмине, и миграционная служба ожидает его принятия, заявила Науменко. Это поможет решить проблему лиц без гражданства, отметила она.

Всего, по данным представительницы службы, в течение 2020-го работниками ГМС было выявлено более 4000 нелегальных мигрантов, в отношении которых составлены административные протоколы и принято решение о принудительном возвращении. До 4 тыс. иностранцев запрещен въезд в Украину, 208 иностранцев выдворены в принудительном порядке.

В то же время, сообщила Науменко, за прошлый год подразделениями ГМС оформлено 1,2 млн ID-карточек, 1,6 млн загранпаспортов, и почти 80 тыс. временных и постоянных видов на жительство.