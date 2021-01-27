В Україні з 2022 року планують повернути обов’язковий техогляд авто

«Ми повинні отримати контроль і доступ до інформації щодо технічного та екологічного стану транспортних засобів. Мені подобається, як це працює в Європі.», — сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

При цьому він вказав, що є країни, в яких передбачена кримінальна відповідальність за несправності авто, яка привела до ДТП.

Нагадаємо, що обов’язковий технічний огляд в Україні скасували ще в 2011 році через тотальну коррупцію.

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