Єврорада схвалила невизнання паспортів РФ, виданих на окупованій частині України та Грузії

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Європейська рада погодила невизнання російських паспортів, які видали на окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Євроради.

Єврорада схвалила невизнання паспортів РФ, виданих на окупованій частині України та Грузії

Фото: ЄС не буде визнавати паспорти РФ, видані на окупованій частині України та Грузії (flick com libereurope)

Посли ЄС сьогодні, 12 жовтня, погодили переговорний мандат про неприйняття російських паспортів, виданих на окупованих РФ територіях.

“Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику Росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, це ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.

“Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України або територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони”, – зазначили в Єврораді.

Після цього Європейська рада розпочне переговори з Європарламентом для ухвалення остаточного рішення

Нагадаємо, що в Україні пропонують ввести кримінальну відповідальність за примусову паспортизацію на окупованих територіях та отримання російського паспорта.

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