За розтрату більше чверті мільйона гривень на будівництві каналізації у селі судитимуть ексголову сільради

За процесуального керівництва прокурорів Яворівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 50-річного колишнього голови однієї із сільрад Яворівщини за фактами розтрати бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що чоловік, перебуваючи на посаді голови сільської ради, уклав із одним з львівських підприємств договір на виконання робіт з будівництва каналізаційної мережі у селі.

В подальшому, достовірно знаючи, що підрядник не встановив визначене договором обладнання, обвинувачений підписав акти виконаних робіт, у яких зазначалось про їх встановлення. На підставі цих документів підрядній організації було безпідставно перераховано з місцевого бюджету понад чверть мільйона гривень.

За клопотанням прокурора, рішенням суду накладено арешт на майно підсудного, а саме – земельну ділянку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури