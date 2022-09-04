Зеленський відповів на петицію про легалізацію еротики та порно

Він доручив опрацювати порушене в електронній петиції питання.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію еротики і порно в Україні.

Петицію зареєстрували на сайті Офісу президента 4 липня.

За словами Зеленського, правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені Законом України “Про захист суспільної моралі”.

Згідно з законом Кабмін забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і контролює діяльність відомств у цій сфері.

“Враховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням доручити опрацювати згідно з компетенцією порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці березня дівчата за допомогою оголених фотографій зібрали 5 мільйонів гривень на армію. Тим часом у ЗМІ вже з’являлися новини, що поліція стежить за дівчатами, які продають “нюдси”. Співробітники правоохоронних органів навіть купують такі знімки для пошуку складу злочину. // УНІАН