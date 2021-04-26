Гид покупателя: что нужно иметь начинающему рыбаку, чтобы начать рыбалку

В то время как ваш дедушка, возможно, ловил рыбу на удочку ил лещины или совсем роскошно на бамбуковую, на веревку и крючок, современные рыболовы имеют в своем распоряжении целый ряд суперсовременного и полезного оборудования.

Удилища из углеродного волокна, сложная электроника, приманка на все случаи жизни — эти предметы могут помочь поймать больше рыбы и получить от этого удовольствие. Однако теперь рыбак должен знать, как и когда использовать правильный тип устройства или приманки и в каких обстоятельствах, чтобы максимизировать их ценность. Начинающим рыбакам специалисты компании «Рыболов-Эксперт», дают несколько советов.

Приманки

Лучшие приманки меняются из года в год. Это потому, что обстоятельства в одном и том же месте сильно различаются в разные годы. Обстоятельства означают прозрачность или мутность воды, ее температуру и преобладающие погодные условия. Даже за один день цвет и тип приманки можно менять несколько раз.

Приманки привлекают внимание независимо от цвета, но некоторые цвета или цветовые типы дают клев лучше, чем другие. Например, судак очень внимательно относится к правильному цветовому оттенку, не говоря уже о лососе.

Благо для разных условий ловли существуют особые «стандарты». Однако помните, что последнее слово остается за рыбой, и во время рыбалки она может пробовать разные цвета. Большая часть удовольствия от рыбалки — это когда вы находите подходящий цвет приманки, чтобы привлечь рыбу.

Однако, чтобы быть готовым к большинству ситуаций вначале, вы можете начать с приобретения следующих вещей:

Обычные блесны, джиг-джиг, воблеры, джиг-головки, приманки, предварительно завязанные узлы (например, из фторуглерода), экспериментируйте. Смело покупайте приманки разных цветов (нейтральные и красочные). Также варьируйте размеры приманок, чтобы вы могли ловить рыбу с разными размерами профиля на приманке.

С какой удочки начать?

Выбор удилищ для сегодня для рыбаков просто огромен, новичку лучше спросить совета у специалистов. Фото: rybolov-expert.com.ua

Выбор подходящей удочки для первой рыбалки для новичка не должен быть сложным. Почти все рыбаки начали свою рыболовную карьеру с дешевой или старой удочки, которую они, возможно, унаследовали от члена семьи.

Во время самой первой поездки на рыбалку вы, возможно, не захотите ловить рыбу на чудовищные приманки и ловить гигантскую щуку, хотя это было бы очень круто, но тогда вам может быть легче поймать более мелкую рыбу, с которой легче обращаться. Потому что, как только рыба оказалась на крючке, вы, конечно, должны ее поймать и в первую очередь научиться обращаться с рыбой. Для этого вам не нужно большое дорогое удилище, но перед первыми тренировками рекомендуется рекомендовать обычное катушечное удилище среднего размера.

Такое удилище позволяет попробовать небольшие блесны, воблеры, и даже джигги на щуку. Большинство видов приманок просто подойдут. Выбирайте не слишком «мягкую» удочку, но она должна иметь определенную жесткость, позволяющую работать с самыми разными приманками. Самый разумный способ сделать это — спросить у знакомых или в рыболовном магазине конкретный совет по удилищам и их названиям, поскольку их ассортимент постоянно меняется.

Для ловли наиболее распространенной пресноводной рыбы можно использовать спиннинговое удилище от легкого до среднего, а также подходящую катушку. Вам также понадобится легкая леска и ряд приманок.

Если вы хотите использовать живца, добавьте несколько утяжелителей, крючков и поплавков и не забудьте взять с собой базовый набор рыболовных инструментов.

Минимум оборудования

Отчасти прелесть рыбной ловли в том, что ею может заниматься практически каждый. Вам не нужно тратить свою жизнь на изучение техник (хотя вы можете делать это добровольно) — просто возьмите минимальное количество оборудования и идите к воде.

К сожалению, многие новички поражены огромным объемом оборудования, инструментов и посуды, поставляемых большинством розничных продавцов.

Если вас просто интересует небольшая рыбалка, возьмите с собой следующее оборудование: