Гид покупателя: что нужно иметь начинающему рыбаку, чтобы начать рыбалку
В то время как ваш дедушка, возможно, ловил рыбу на удочку ил лещины или совсем роскошно на бамбуковую, на веревку и крючок, современные рыболовы имеют в своем распоряжении целый ряд суперсовременного и полезного оборудования.
Удилища из углеродного волокна, сложная электроника, приманка на все случаи жизни — эти предметы могут помочь поймать больше рыбы и получить от этого удовольствие. Однако теперь рыбак должен знать, как и когда использовать правильный тип устройства или приманки и в каких обстоятельствах, чтобы максимизировать их ценность. Начинающим рыбакам специалисты компании «Рыболов-Эксперт», дают несколько советов.
Приманки
Лучшие приманки меняются из года в год. Это потому, что обстоятельства в одном и том же месте сильно различаются в разные годы. Обстоятельства означают прозрачность или мутность воды, ее температуру и преобладающие погодные условия. Даже за один день цвет и тип приманки можно менять несколько раз.
Приманки привлекают внимание независимо от цвета, но некоторые цвета или цветовые типы дают клев лучше, чем другие. Например, судак очень внимательно относится к правильному цветовому оттенку, не говоря уже о лососе.
Благо для разных условий ловли существуют особые «стандарты». Однако помните, что последнее слово остается за рыбой, и во время рыбалки она может пробовать разные цвета. Большая часть удовольствия от рыбалки — это когда вы находите подходящий цвет приманки, чтобы привлечь рыбу.
Однако, чтобы быть готовым к большинству ситуаций вначале, вы можете начать с приобретения следующих вещей:
Обычные блесны, джиг-джиг, воблеры, джиг-головки, приманки, предварительно завязанные узлы (например, из фторуглерода), экспериментируйте. Смело покупайте приманки разных цветов (нейтральные и красочные). Также варьируйте размеры приманок, чтобы вы могли ловить рыбу с разными размерами профиля на приманке.
С какой удочки начать?
Выбор удилищ для сегодня для рыбаков просто огромен, новичку лучше спросить совета у специалистов. Фото: rybolov-expert.com.ua
Выбор подходящей удочки для первой рыбалки для новичка не должен быть сложным. Почти все рыбаки начали свою рыболовную карьеру с дешевой или старой удочки, которую они, возможно, унаследовали от члена семьи.
Во время самой первой поездки на рыбалку вы, возможно, не захотите ловить рыбу на чудовищные приманки и ловить гигантскую щуку, хотя это было бы очень круто, но тогда вам может быть легче поймать более мелкую рыбу, с которой легче обращаться. Потому что, как только рыба оказалась на крючке, вы, конечно, должны ее поймать и в первую очередь научиться обращаться с рыбой. Для этого вам не нужно большое дорогое удилище, но перед первыми тренировками рекомендуется рекомендовать обычное катушечное удилище среднего размера.
Такое удилище позволяет попробовать небольшие блесны, воблеры, и даже джигги на щуку. Большинство видов приманок просто подойдут. Выбирайте не слишком «мягкую» удочку, но она должна иметь определенную жесткость, позволяющую работать с самыми разными приманками. Самый разумный способ сделать это — спросить у знакомых или в рыболовном магазине конкретный совет по удилищам и их названиям, поскольку их ассортимент постоянно меняется.
Для ловли наиболее распространенной пресноводной рыбы можно использовать спиннинговое удилище от легкого до среднего, а также подходящую катушку. Вам также понадобится легкая леска и ряд приманок.
Если вы хотите использовать живца, добавьте несколько утяжелителей, крючков и поплавков и не забудьте взять с собой базовый набор рыболовных инструментов.
Минимум оборудования
Отчасти прелесть рыбной ловли в том, что ею может заниматься практически каждый. Вам не нужно тратить свою жизнь на изучение техник (хотя вы можете делать это добровольно) — просто возьмите минимальное количество оборудования и идите к воде.
К сожалению, многие новички поражены огромным объемом оборудования, инструментов и посуды, поставляемых большинством розничных продавцов.
Если вас просто интересует небольшая рыбалка, возьмите с собой следующее оборудование:
- Удочка: Вам понадобится подходящий тип удочки для ситуации и вашего целевого вида.
- Спиннинг: спиннинговые катушки предпочтительны для новичков, потому что приманка требует использования определенной техники. Вам не нужно беспокоиться о передаточном числе снастей или других качественных характеристиках, чтобы провести несколько часов на рыбалке, поэтому вам нужно сосредоточиться на использовании катушки правильного размера для вашего целевого вида рыбы.
- Леска: На рынке имеется ряд высокотехнологичной лески, но монофильной лески будет достаточно для спокойного дня рыбалки — это самый экономичный выбор. Используйте леску, вес который она выдерживает, примерно в восемь должен раз превышает вес рыбы, которую вы хотите поймать.
- Приманки: Искусственные приманки проще для большинства новичков, чем живые приманки, но живые приманки, как правило, манят больше рыбы.
- Основные инструменты: опытные рыболовы часто придумывают методы оснащения и ремонта оборудования тем, что есть под рукой, но новым рыболовам будет намного лучше, если они принесут несколько простых инструментов.
- Это должно включать как минимум ножницы или ножницы и плоскогубцы. Хороший мультитул — особенно модель, разработанная специально для рыболовов — часто оказывается хорошим выбором.
- Ящик для снастей: вам понадобится что-нибудь для переноски всего этого снаряжения.