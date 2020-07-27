Румынские СМИ сообщают, что Луческу после «теплой» встречи таки отказался тренировать киевское «Динамо». Суркис об этом не знает

Мирча Луческу спустя 4 дня после своего назначения в «Динамо» подал в отставку. Румынский специалист решил отказаться от предложения возглавить киевлян из-за враждебно настроенных болельщиков.

Об этом пишет издание GSP, цитируя самого тренера, передает УНН.

«Я с сожалением решил отказаться от возможного сотрудничества с киевским «Динамо».

Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников Ультрас, чья поддержка так нужна команде во время соревнований», — отмечает Луческу.

Он сказал, что «никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы».

«Но меня встречали с надеждой и доверием, с помощью которых нам удавалось выигрывать титулы», — сказал румынский специалист.

Но сейчас, по его словам, он не может принять «фанатов, действующих против интересов клуба»

Луческу добавил, что его приезд в «Динамо» не имеет никакого отношения к стоимости контракта.

«Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных.

Я хотел соревнования, как это было много лет назад. Украина этого заслуживает», — приводит слова Луческу издание GSP.

Напомним, 23 июля стало известно, что бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу, стал новым главным тренером киевского ФК “Динамо”. Сообщалось, что контракт с ним был заключен на два года с возможностью продления еще на год.

Реакция фанатов на такое решения собственников «Динамо» братьев Суркисов была очень негативная. Ультрас даже анонсировали акции протеста и запустили в социальных сетях #ДінамоБезСуркісів.

Многие известные футболисты и экс-динамовцы публично заявили о своем отказе болеть за команду.

***

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував інформацію про те, що 74-річний Луческу нібито залишає команду через обурення уболівальників киян.

«У мене немає ніякої такої інформації, про яку я міг би вам говорити. Що він кудись йде або приходить. Все, пізніше наберіть. У мене немає інформації», — сказав він виданню sport.ua.

Інформацію про відставку Луческу спростували і в пресслужбі «Динамо», повідомляє Громадське радіо. // lb.ua