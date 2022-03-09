Бійці Територіальної оборони ЗСУ розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів під Сумами

Воїни Територіальної оборони ЗС України розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один з населених пунктів на Сумщині.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генштабу ЗСУ.

Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил — 3 бронетранспортери, декілька САУ «Гвоздика», пара вантажівок та міномет.

Крім того Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога – два танки і два броньовані автомобілі. Українські військові втрат не понесли.