Воїни 8-го полку ССпО та спецгрупи снайперів «Десна» змогли захопити нешкодженим весь комплекс Орлан-10 разом з БПЛА, станціями та документацією

При сприянні 8-го полку ССпО та спецгрупи снайперів «Десна» були захоплені російські безпілотні комплекси «Орлан-10» у повній комплектації — з наземними станціями, антенами та заводською документацією, що дозволить після їх вивчення знищувати їх за допомогою РЕБ дуже ефективно, про це повідомляє дослідник російської зброї Павло Кашчук.

«У нові поставки за програмою «Жест доброї волі» від 15-ї бригади армійської авіації ЗС Росії були включені в т.ч. комплекси Орлан-10, що включають! — наземні станції, антени та заводську документацію», — повідомив у фейсбук Павло Кашчук, який перебуває у звільненому від російських загарбників Куп’янську.

«Тобто, зовсім скоро друга (але це не точно) армія фактично втратить свої наймасовіші безпілотники. Вони стануть ще легшою здобиччю для наших РЕБ і РЕР, як і їхні екіпажі на землі під час роботи для ракет «Хаймарс»! Схоже, точні координати «наземок» можна зняти з сигналу, — зазначив він.

За його словами, особлива заслуга в «отриманні військової допомоги» належить 8-му полку ССпО та спецгрупі снайперів «Десна».

УК