Бойовики обстріляли селище біля Попасної. Пошкоджено газогін і ліцей, в якому були діти (фото)
Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли селище Врубівка Попаснянського району Луганської області. Внаслідок чого пошкоджено газогін, також снаряд потрапив і в ліцей — в ньому перебували діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Попаснянську міську військово-цивільну адміністрацію в Facebook.
«Сьогодні близько 10:25 стався обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт. Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що на момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу.
Так, станом на 11:10 8 учнів та 2 співробітники персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.
Крім того, під час обстрілів пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна.
Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску. На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.
«Внаслідок ворожого обстрілу смт Врубівка, Попаснянський р-н, Луганська область пошкоджено газопровід середнього тиску 76 мм діаметром — для проведення аварійно-ремонтних робіт газопостачання припинено для 585 споживачів«, — повідомляє АТ «Луганськгаз».