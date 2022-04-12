Бучанська різанина: війська РФ за період окупації вбили понад 400 мирних жителів громади

У Бучі продовжується ексгумація тіл з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного.

Загарбницькі війська Російської Федерації за період окупації убили понад 400 жителів Бучанської громади.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

«За період окупації загарбники вбили більше 400 жителів Бучанської громади», — йдеться у повідомленні.

Також він оприлюднив відео ексгумації тіл з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного у Бучі.

Різанина в Бучі

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 квітня з’явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з’являтися інформація про звірства окупантів. Російський вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з’явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов’язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити. // УНІАН