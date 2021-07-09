Cитуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 9 липня 2021 року

Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу населеного пункту ОПИТНЕ ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля НОВОЗВАНІВКИ російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік НЕВЕЛЬСЬКОГО та ПРИЧЕПИЛІВКИ ворог застосовував міномети 120-го калібру.

У напрямку населеного пункту ПІСКИ російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу МАР’ЇНКИ противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

У районі КРИМСЬКОГО російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля НЕВЕЛЬСЬКОГО ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

А у напрямку населеного пункту ПІСКИ противник здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation