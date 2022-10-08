Делегація зі США відвідала Київщину та оглянула місця скоєння воєнних злочинів РФ

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Також іноземна місія оглянула наслідки бойових дій окупантів для поліцейської інфраструктури.

Місця масових вбивств, зруйновані окупантами житлові райони – все це оглянули іноземні візитери. Серед делегації перебувала також відома ведуча і письменниця Mitzi Perdue. Вона була вражена масштабом воєнних злочинів окупантів, наслідків безчинства агресорів і руйнувань, завданих Київщині.

На зображенні може бути: 7 людей, люди стоять та на відкритому повітрі

Також іноземці оглянули місця масштабних вбивств мирних жителів армією росії на території Храму Андрія Первозванного, де було захоронено понад 100 громадян України. Завітали й до зруйнованого житлового кварталу “Ірпінські Липки” та вщент спаленого тренінгового центру в Бучанському районі. Окупанти знищили там фактично всі будівлі.

На зображенні може бути: на відкритому повітрі

На зображенні може бути: 5 людей, люди стоять та на відкритому повітрі

Окремо делегація звернула увагу на знищені під час окупації Київської області поліцейські будівлі в Бородянці і Макарові, Казаровичах, а також суттєві пошкодження в Ірпінському відділі поліції. Окупанти бомбили поліцейські відділки, трощили авто, знищували інфраструктуру, руйнували системи відеонагляду.

Національна поліція України

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