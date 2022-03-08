Генеральний штаб ЗСУ повідомив інформацію про втрати противника з 24.02 по 07.03

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали /
The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.03 (inclusively) were approximately:
особового складу / personnel — понад / more 12 000 осіб,
танків / tanks ‒ 303 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 1036 од,
артилерійських систем / artillery systems – 120 од,
РСЗВ / MLRS — 56 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 27 од,
літаків / aircraft – 48 од,
гелікоптерів / helicopters – 80 од,
автомобільної техніки / vehicles — 474 од,
кораблі /катери / boats / cutters — 3 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks — 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 7.