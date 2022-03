Генеральний штаб ЗСУ повідомив інформацію про втрати противника з 24.02 по 07.03

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали /The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.03 (inclusively) were approximately:

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.