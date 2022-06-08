Громадянці, яка очолила управління освіти окупованої Каховки, повідомлено про підозру у колабораціонізмі
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури мешканці міста Каховка повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України у квітні 2022 року підозрювана добровільно зайняла посаду так званого «начальника управління освіти військово-цивільної адміністрації м. Каховки» на тимчасово окупованій території.
Вона «призначала» на посади директорів шкіл та проводила інвентаризацію матеріальних цінностей закладів середньої освіти.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області.Tweet