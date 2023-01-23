Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 23.01.2023

Триває триста тридцять четверта доба російського широкомасштабного вторгнення.

Загарбники, протягом доби, завдали 4 ракетних удари по населених пунктах (2 ракети було знищено нашою ППО) та 18 авіаційних ударів. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області, не зважаючи на численні втрати зі свого боку.

На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбито.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка, Бояро-Лежачі та Стукалівка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам’янка та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області.

На Бахмутському напрямку обстріляно Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали, зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Вчергове вогневого впливу з РСЗВ зазнали Антонівка та Херсон.

Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. Протягом 20-21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків. За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них – безповоротні. Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль «Тигр»). Ще 4 одиниці пошкоджено.

З початку січня цього року значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців противника на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Місцеві лікарні переповнені. Усіх важких поранених концентрують по медичних закладах регіону. Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування.

У низці населених пунктів Сєвєродонецького району Луганської області російські окупанти всіляко намагаються інформаційно ізолювати місцеве населення, зокрема, українське телебачення та мобільний зв’язок недоступні.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників.

Також, наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат «Орлан-10» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 3 райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.

Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine