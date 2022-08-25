Керував військовою операцією із захоплення міст Луганщини – повідомлено про підозру командиру спецзагону окупантів «Ахмат»

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру командиру спецзагону швидкого реагування «Ахмат» росгвардії РФ по Чеченській Республіці, який керував військовою операцією із захоплення території Луганщини.

Йому інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну особовий склад спецзагону «Ахмат» прибув у Луганську область для участі у бойових діях проти української армії та терору цивільного населення.

Очолювати спецпідрозділ довірено особисто помічнику голови Чеченської республіки РФ. У 2011-2021 роках він був заступником міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки.

На виконання наказу керівництва країни-агресора у березні-червні 2022 року військові спецзагону у складі розвідгруп заходили в населені пункти Луганщини. Вони масовано обстрілювали з важкого озброєння позиції ЗСУ для просування окупаційних військ ЗС РФ та незаконних збройних формувань так званих «ЛДНР» на територію Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кінцева мета окупаційних військ – захоплення цих міст, яка в результаті ворожих атак була досягнута.

Командир «Ахмату» публічно звітував перед головою Чеченської Республіки та вищим керівництвом РФ про «успіх денацифікації» на східному фронті. Для показовості такі відеозвернення переважно записувалися біля або безпосередньо в адмінприміщеннях державних структур регіону.

Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора