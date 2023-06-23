Кому загрожує покарання за колабораціонізм на Луганщині
Керівник Луганської обласної прокуратури Сергій Василина пояснив ТРИБУНу чи варто українцям на окупованих територіях боятися покарання за отримання російських паспортів, голосування на “референдумах”, роботу в бюджетних установах. А також, на кого чекає адміністративна чи кримінальна відповідальність.
— В мережі постійно разносять чутки, що всіх, хто отримав паспорти РФ нібито судитимуть за державну зраду та колабораціонізм. Чи підлягають притягненню до кримінальної та адміністративної відповідальності люди, які залишились на окупованих територіях та були змушені отримати російські паспорти від окупаційних «адміністрацій»?
— Усі, хто отримав паспорт РФ ‒ жертви злочину країни-агресора.
— Як кваліфікуються з правової точки зору так звані «референдуми», що проводилися на окупованих територіях у 2014 та 2022-ому роках? Чи нестимуть відповідальність люди, які приймали участь у «голосуванні»? Чи покарання нестимуть тільки ті, хто приймав безпосередню участь у їх організації?
— Так звані «референдуми» ‒ це безперечно злочин. Відповідальність за їх організацію та проведення, визначена в першому розділі особливої частини Кримінального Кодексу України. Але є люди, які вимушено брали участь у «голосуванні» під дулами автоматів та ті, хто безпосередньо організовує проведення фейкового заходу. Організатори у першу чергу будуть притягнуті до відповідальності.
— А як щодо «виборів», які росіяни збираються провести на ТОТ у вересні 2023 року? Чи є якісь відмінності?
— Відмінностей немає, принцип незаконності такого «волевиявлення» такий самий.
— Багато версій стосовно того чи будуть притягнути до відповідальності рядові вчителі, лікарі та інші бюджетники, що залишилися працювати на окупованих територіях. Чи всі вони підпадають під статтю «колабораціонізм»?
— Відповідно до ст. 111–1 Кримінального Кодексу України визначено вичерпний перелік осіб, які нестимуть відповідальність за колабораційну діяльність (* гортайте до кінця матеріалу – ред.)
— Відомі випадки, коли росіяни насильно змушували людей працювати в школах та медичних закладах. Як бути в такому випадку, адже не завжди можна довести факт тиску?
– Кожен випадок буде розглядатись індивідуально. Усі, хто примушував до цього — відповідатимуть перед Законом.
— Чи загрожує відповідальність підприємцям, що перереєстрували свій бізнес відповідно законодавству Росії та сплачують податки в бюджет країни — агресорки? Як кваліфікуються такі дії відповідно до Кримінального кодексу України та яка відповідальність?
— Так, їм загрожує відповідальність відповідно до статті 110–2 Кримінального Кодексу України — Фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Але ще раз зазначу, що кожен випадок розглядатиметься індивідуально.
— Чи загрожує людині кримінальне провадження, якщо вона оформила якісь виплати, наприклад пенсії, від РФ?
— За це Законом України наразі відповідальність не передбачена.
— Чи варто боятися тим, хто виїхав із ТОТ через територію Росії та вирішив повернутися в Україну?
— Боятися тим, хто повернувся, не варто. Якщо громадянин не вчинив жодного злочину, то звісно, відповідальності він ніякої не понесе. Варто зазначити,що 3 березня 2022 року державою в особі Верховної Ради України, був прийнятий закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність». Зазначений закон набув чинності із дня його опублікування, а саме з 15 березня 2022 року.
1. Публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України — караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
2. Добровільне зайняття громадянином України посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, — карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
3. Здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти, — караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
4. Передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, — караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
5. Добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, або добровільне обрання до таких органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
6. Організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, за відсутності ознак державної зради, активна участь у таких заходах — караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
7. Добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, а також добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, — караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
8. Вчинення особами, зазначеними у частинах п’ятій — сьомій цієї статті, дій або прийняття рішень, що призвели до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків, — карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Примітка. 1. У частині першій цієї статті публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет або за допомогою засобів масової інформації.
2. У частині шостій цієї статті під заходами політичного характеру розуміються з’їзди, збори, мітинги, походи, демонстрації, конференції, круглі столи тощо.
3. У частині шостій цієї статті під здійсненням інформаційної діяльності розуміється створення, збирання, одержання, зберігання, використання та поширення відповідної інформації.
4. Тяжкими наслідками у частині восьмій цієї статті вважається шкода, що в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.