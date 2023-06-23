Кому загрожує покарання за колабораціонізм на Луганщині

Керівник Луганської обласної прокуратури Сергій Василина пояснив ТРИБУНу чи варто українцям на окупованих територіях боятися покарання за отримання російських паспортів, голосування на “референдумах”, роботу в бюджетних установах. А також, на кого чекає адміністративна чи кримінальна відповідальність.

— В мережі постійно разносять чутки, що всіх, хто отримав паспорти РФ нібито судитимуть за державну зраду та колабораціонізм. Чи підлягають притягненню до кримінальної та адміністративної відповідальності люди, які залишились на окупованих територіях та були змушені отримати російські паспорти від окупаційних «адміністрацій»?

— Усі, хто отримав паспорт РФ ‒ жертви злочину країни-агресора.

— Як кваліфікуються з правової точки зору так звані «референдуми», що проводилися на окупованих територіях у 2014 та 2022-ому роках? Чи нестимуть відповідальність люди, які приймали участь у «голосуванні»? Чи покарання нестимуть тільки ті, хто приймав безпосередню участь у їх організації?

— Так звані «референдуми» ‒ це безперечно злочин. Відповідальність за їх організацію та проведення, визначена в першому розділі особливої частини Кримінального Кодексу України. Але є люди, які вимушено брали участь у «голосуванні» під дулами автоматів та ті, хто безпосередньо організовує проведення фейкового заходу. Організатори у першу чергу будуть притягнуті до відповідальності.

— А як щодо «виборів», які росіяни збираються провести на ТОТ у вересні 2023 року? Чи є якісь відмінності?

— Відмінностей немає, принцип незаконності такого «волевиявлення» такий самий.

— Багато версій стосовно того чи будуть притягнути до відповідальності рядові вчителі, лікарі та інші бюджетники, що залишилися працювати на окупованих територіях. Чи всі вони підпадають під статтю «колабораціонізм»?

— Відповідно до ст. 111–1 Кримінального Кодексу України визначено вичерпний перелік осіб, які нестимуть відповідальність за колабораційну діяльність (* гортайте до кінця матеріалу – ред.)

— Відомі випадки, коли росіяни насильно змушували людей працювати в школах та медичних закладах. Як бути в такому випадку, адже не завжди можна довести факт тиску?

– Кожен випадок буде розглядатись індивідуально. Усі, хто примушував до цього — відповідатимуть перед Законом.

— Чи загрожує відповідальність підприємцям, що перереєстрували свій бізнес відповідно законодавству Росії та сплачують податки в бюджет країни — агресорки? Як кваліфікуються такі дії відповідно до Кримінального кодексу України та яка відповідальність?

— Так, їм загрожує відповідальність відповідно до статті 110–2 Кримінального Кодексу України — Фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Але ще раз зазначу, що кожен випадок розглядатиметься індивідуально.

— Чи загрожує людині кримінальне провадження, якщо вона оформила якісь виплати, наприклад пенсії, від РФ?

— За це Законом України наразі відповідальність не передбачена.

— Чи варто боятися тим, хто виїхав із ТОТ через територію Росії та вирішив повернутися в Україну?

— Боятися тим, хто повернувся, не варто. Якщо громадянин не вчинив жодного злочину, то звісно, відповідальності він ніякої не понесе. Варто зазначити,що 3 березня 2022 року державою в особі Верховної Ради України, був прийнятий закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність». Зазначений закон набув чинності із дня його опублікування, а саме з 15 березня 2022 року.

Стаття 111-1 . КК України “Колабораційна діяльність” передбачає відповідальність за: