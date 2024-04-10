Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про надання дозволу засудженим служити в ЗСУ

Мова йде про нетяжкі злочини та тих, хто не є корупціонером або засуджений за зраду Україні

Більшість депутатів – 281 депутат – проголосували в парламенті за законопроєкт, що надає можливість служити у лавах Збройних сил України тим, хто не скоїв особливо тяжких злочинів, зокрема проти держави.

Відповідний проєкт має номер 11079-1. За ним можна мобілізуватися тим, хто засуджений до позбавлення та обмеження волі. З переліку тих, хто може намагатись змінити тюремну камеру на службу виключать злочинців, що засуджені за злочини проти національної безпеки. У переліку тих, хто не зможе скористатись такою новацією – засуджені за вбивство, згвалтування, педофілію, дорожньо-транспортні пригоди з летальними випадками під впливом наркотичного, алкогольного сп’яніння. Також зі списку можуть виключити топ-корупціонерів та інші небезпечні категорії. // Дзеркало тижня