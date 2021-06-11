На Донбасі бойовики 12 разів порушували «режим тиші», є поранений

Протягом минулої доби, 10 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовані 12 порушень режиму припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Про це пише УНН з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Причепилівки — з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А неподалік Водяного, що біля Донецька, — зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім того, неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.

“В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого — середньої тяжкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, — інформують у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 11 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А у напрямку Опитного — здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших захисників немає.