На Харківщині ЗСУ знищили потужну радіоелектронну «глушилку», вертоліт та розвідників окупантів

У Харківській області українські військові знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби, вертоліт та ворожих розвідників, зокрема і командира роти.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

«Наші мужні захисники знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби! Завдяки цьому комплексу окупанти “глушили” наш зв’язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція! За яку ми всі вдячні нашим непереможним бійцям. Бо разом із ворожим комплексом, ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою», — написав Синєгубов.

За його словами, зранку в Харківському районі 92-га механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, зокрема і командира роти.

«Бійці цієї ж 92-ї бригади узяли в полон 17 окупантів, 15 з яких мобілізовані з так званих днр/лнр. Наші військові відзначають зубожіле екіпірування бійців з недореспублік, у декого з них — стан наркотичного та алкогольного сп’яніння і повну деморалізацію», — розповів Синєгубов.

Він зазначив, що у тому ж Харківському районі мобільні підрозділи ЗСУ артилерією знищили ворожий вертоліт противника, який стояв просто на землі.

Доповнення

Російські окупанти обстріляли поліклініку з пунктом видачі гуманітарної допомоги у Харкові, четверо загиблих.