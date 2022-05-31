Вступив до лав т.зв. «ЛНР» та катував цивільних у Харківському районі: підозрюється колишній правоохоронець з Луганська

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом добровільної участі в збройних формуваннях держави-агресора та надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року чоловік, який раніше працював поліцейським у м. Луганськ, вступив до складу незаконного збройного формування «ЛНР», що контролюється керівництвом країни-агресора.

Протягом березня-квітня 2022 року чоловік перебував у с. Цупівка Харківського району, територія якого у вказаний період перебувала під окупацією держави-агресора. Там військовий у місцевій школі проводив допити із залякуванням та катуванням чотирьох місцевих мешканців.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура