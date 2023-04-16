На Сумщині російські окупанти розбомбили психоневрологічний інтернат (фото)

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 квітня 2023 року близько 23:00 окупанти скинули авіаційну бомбу на будівлю психоневрологічного інтернату в Шосткинському районі. 70-річна жінка отримала поранення.

Наразі 167 пацієнтів залишились без даху над головою, оскільки будівля внаслідок авіаудару не придатна для життя.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Офіс Генерального прокурора