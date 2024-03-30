СБУ повідомила про підозру поплічникам рашистів, які сприяли депортації до Росії 15 українських дітей

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох громадян України, які причетні до депортації українських дітей до рф.

Слідчі української спецслужби задокументували насильницьке переміщення по тимчасово окупованій території України та подальшу депортацію до рф 15 вихованців захопленої на той час (липень 2022 року) Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині.

Серед виконавців злочину – так званий заступник очільника окупаційного «департаменту молоді та спорту Херсонської області». Його спільниця – призначена рашистами «ректорка» аграрного університету на тимчасово окупованій території регіону.

Щоб викрасти дітей із навчального закладу, до нього прибули 20 озброєних військовослужбовців країни-агресора.

Тоді рашисти забрали вихованців школи разом з директоркою установи та її чоловіком і примусово вивезли до окупованого у той період селища Степанівка на Херсонщині.

Там потерпілих очікували двоє фігурантів-псевдопосадовців, які організували примусове переміщення викрадених дітей і двох дорослих до місцевого річкового вокзалу.

Звідти потерпілих «під контролем» держави-агресора переправили на лівобережжя області, а потім автобусом – до Криму.

Звідти вихованців української школи поїздом вивезли до міста Анапа у Краснодарському краї.

За даними слідства, під час перебування депортованих дітей у рф представники держави-агресора заборонили їм використовувати українську мову та змушували співати гімн росії.

Згодом за підтримки міжнародних волонтерських організацій малолітніх потерпілих вдалося вивезти до третьої країни, щоб у подальшому повернути додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам з окупаційних органів росії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти і покарати.

Розслідування проводили за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України