Облік та розподілення «гумдопомоги» від представників РФ – мешканцю окупованого Ізюма повідомлено про підозру в колабораціонізмі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно громадянину України повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час тимчасової окупації м. Ізюм місцевий мешканець добровільно зайняв посаду так званого «начальника медичної служби — служби медикаментів» у незаконно створеній окупаційній адміністрації держави-агресора.

Він займався обліком та розподіленням лікарських засобів в якості «гумдопомоги» від представників РФ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Офіс Генпрокурора