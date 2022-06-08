Окупанти знайшли «кінчену мразь» на заміну ліквідованому генералу Кутузову

Наступник вбитого генерала неодноразово підтверджував, що готовий на все заради посади та звання.

Не минуло й тижня від ліквідації генерал-майора армії РФ Романа Кутузова, як йому вже знайшли заміну. Відтепер командувати 1 армійським корпусом «ДНР» буде полковник Олег Сеньков.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, Сеньков вже приступив до виконання службових обов’язків та встиг викликати непідробну ненависть у підлеглих.

«До призначення в 1 АК Сеньков командував 42 мотострілецькою дивізією (в/ч 27777, Ханкала, Чеченська республіка), до цього 7 військовою базою (в/ч 09332, Гудаута, Республіка Абхазія). За свою службу Сеньков зарекомендував себе як кар’єрист, який готовий на все, аби отримати бажану посаду та звання», — пише Цимбалюк.

Сеньков вважає нове призначення реальною можливістю отримати генеральське звання і стрімке кар’єрне зростання.

«Для Сенькова призначення на посаду командира 1 АК – це так бажана генеральська зірка і можливість призначення на одну з керівних посад у Південному окрузі. Тому в способах та методах досягнення задуманого Олег Миколайович себе обмежувати точно не буде», — зазначив журналіст.

Цимбалюк розповів, що Сеньков взявся реалізувати свої кар’єрні амбіції та чітко продемонстрував особовому складу, що не збирається зважати на таку «дрібницю» як життя гарматного м’яса «армії ДНР».

«За словами офіцерів 1 армійського корпусу, не встигнувши вступити на посаду, Сеньков вже зарекомендував себе як «кінчена мр*зь». На першій нараді з командирами підлеглих військових частин він не соромився у висловлюваннях і заявив, що всі завдання необхідно виконати будь-що, попри втрати в особовому складі – військовослужбовців 1 та 100 бригад та 11 полку «ДНР», — зазначив Цимбалюк.

Підхід до служби спровокував справжню ненависть до Сенькова з боку офіцерів. Цимбалюк заявив, що більшість підлеглих командирів бажають йому такої ж долі, як Кутузову.

«Більшість підлеглих командирів вже бажають Сенькову смерті, і готові зробити все для того, щоб він якнайшвидше приєднався до Кутузова», — додав журналіст.

Як повідомлялося, чутки про ліквідацію генерала Кутузова почали поширюватися 5 червня. Через кілька днів у Збройних силах України підтвердили його ліквідацію. // УНІАН