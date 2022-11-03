Окупанти залишили блокпости у Чорнобаївці, Степанівці і Білозерці, а з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор

В окупованому Херсоні стало менше російських військових.

У кількох населених пунктах Херсонської області – Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці – російські військові залишили блокпости.

Про це повідомив у Telegram мер Олешок Євген Рищук.

“Місцеві жителі з правобережної частини Херсонщини повідомляють, що російські війська покинули блокпости в населених пунктах Чорнобаївка, Степанівка, Білозерка. В самому місті Херсоні візуально зменшилась кількість військових”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з будівлі Херсонської обласної адміністрації, захопленої окупантами, зник встановлений ними російський прапор. // LB.ua