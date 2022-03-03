Оприлюднено жахливі наслідки смертельних ворожих ударів у Чернігові (відео)

Окупанти продовжують обстрілювати школи та житлові будинки.

Російські окупанти безжально обстрілюють школи і житлові будинки по всій Україні, в тому числі і в Чернігові.

Сьогодні ракетні удари припали по житлових кварталах Чернігова, де відсутні будь-які військові об’єкти. В результаті ворожої атаки постраждали кілька багатоповерхівок (в одну з них скоєно пряме попадання), дві школи та інші будівлі.

Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Рятувальні роботи продовжуються». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Поліція допомагає рятувальникам долати наслідки авіаударів по мирному населенню і документує військові злочини.

УНІАН