Перші батареї ЗРК Patriot вже в Україні, заявив міністр оборони Польщі

Системи ППО Patriot здатні збивати балістичні ракети.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що в Україну вже прибули перші установки ЗРК Patriot.

“Я повинен підкреслити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям перші батареї ЗРК Patriot і танки Leopard вже в Україні”, – сказав глава Міноборони в інтерв’ю іспанському виданню Razon.

Він також додав, що миритися з грубими порушеннями міжнародних прав і військовими злочинами не можна, оскільки якщо це допустити, Путін не зупиниться на досягнутому. За словами Блащака, Польща вже поставила Україні зброї на €2,2 млрд.

“Але я хочу тут підкреслити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити чашу терезів цього несправедливого конфлікту в потрібну сторону. Що стосується питання про літаки, то рішення з цього питання необхідно приймати на більш широкому союзницькому рівні”, – додав він.

Нагадаємо, що системи ППО Patriot здатні збивати балістичні ракети.

Системи ППО Patriot для України: деталі

21 грудня 2022 року в США оголосили про передачу Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов ЗРК Patriot. Потім до США приєдналася Німеччина.

2 лютого українські захисники прибули до Німеччини для освоєння ЗРК Patriot. Група складалася з 70 військових. У Бундесвері зазначили, що наші захисники освоюють ці системи дуже швидко. // УНІАН