Постановка для «Мосфільму»: «евакуйовані» з ОРДЛО вже самостійно повертаються додому (відео)

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що жителі ОРДЛО, яких вивезли на територію Російської Федерації, самостійно повертаються додому.

Про це він розповів у прямій трансляції ТСН.

За його словами, нібито масова евакуація людей з тимчасово окупованих територій — це фарс та постановка. Він повідомив, що бойовики показово вивезли декілька тисяч осіб.

«Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому. Їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для «Мосфільму», чи хто у них там займається кіношками», — сказав Резніков.

УНІАН