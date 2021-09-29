Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 29 вересня 2021 року

Упродовж минулої доби, 28 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою.

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, не змінилась.

Російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку КРИМСЬКОГО збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу ПАВЛОПОЛЯ російські найманці два рази відкривали щільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також двічі під обстріл потрапили наші позиції неподалік КАМ’ЯНКИ. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий — із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів ЛЕБЕДИНСЬКЕ та ШИРОКИНЕ.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я — задовільний.

Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

В районі ЗОЛОТОГО-4 окупанти вели прицільний обстріл наших позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Біля населеного пункту ПІСКИ ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation