Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону на Київщині, вбивши жінку

14 березня під час евакуації з Київщини російські окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Евакуація з Гостомеля проходила двоетапно. Перша колона з 10 автобусів, де в основному перебували матері з дітьми, літні люди та люди з інвалідністю, успішно дісталася місця призначення. По іншій колоні з 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл», — йдеться в повідомленні.

За інформацією поліцейських, був травмований водій автобуса. Крім того, окупанти обстріляли легковий автомобіль з подружжям, загинула жінка.

Усього вдалося евакуювати 500 людей з Дмитрівки та Немішаєвого. // LB.ua