Білоруський фотограф створив портрет путіна з 1500 фото війни, зроблених в Україні

Таким чином автор хотів показати величезну кількість покалічених доль.

Білоруський фотограф Павло Кричко створив портрет лідера країни-агресора Володимира Путіна, використавши півтори тисячі знімків, зроблених в Україні за останні півтора місяці.

Свою роботу він опублікував в Instagram.

«Цей портрет складається приблизно з 1500 скріншотів, побачених мною за 57 днів війни в Україні, новин і якихось моїх фотографій комунікування з людьми звідти. Жах, біль, страждання, смерть, покалічені долі, злочини, нелюдяність, зло — все в цьому образі», — написав Кричко, коментуючи свою роботу.

«Дивлячись на всі ці фотографії, мені досі важко зрозуміти людей, які все це підтримують», — резюмував фотограф.

Також Павло Кричко зазначив, що має кілька схожих ідей, пов’язаних з темою Білорусі.

«Сильно»,»Це гідно виставки», «Це дуже сильно»,»Вау, ця робота гідна виставки», — пишуть шанувальники в коментарі до публікації фотографа в Instagram. // УНІАН