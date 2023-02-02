Завершено розслідування щодо 6 зрадників, які обстрілюють Україну з російських ЗРК С-300 та С-400

Працівники ДБР завершили спецрозслідування щодо 6 колишніх українських військових, які у 2014 році залишилися у захопленій АР Крим та пішли працювати на окупантів. Серед них начальник штабу, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери військових частин з півострова.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Після захоплення Криму російськими військами фігуранти відмовилися передислокуватися до Вінницької області та перейшли служити до армії рф.

Один з них наразі обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку рф та керує протиповітряною обороною окупантів в Криму, за що навіть отримав російську нагороду «герой Z».

Інші фігуранти також забезпечують роботу російських ППО в Криму, зокрема, займають керівні посади у підрозділах, що використовують зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400.

Колишні українські військові обвинувачуються у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері центрального регіону.

Нагадаємо, що ДБР також завершило спецрозслідування відносно ще трьох колишніх військових, які забезпечують протиповітряну оборону окупантів на півострові.

ДБР