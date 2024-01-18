Російські окупанти завдали ударів по Чугуєву та Куп’янську на Харківщині. Є загиблі та поранені

Внаслідок російського ракетного удару по Чугуєву загинула жінка, ще троє людей постраждали

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 січня близько 22:30 збройні сили рф завдали ракетний удар по м. Чугуїв.

Пошкоджено будівлі школи. Загинула 61-річна жінка, яка працювала оператором котельні у цьому навчальному закладі.

Отримали травми жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора. // Офіс Генпрокурора

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