Російські загарбники масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині
На них не діють навіть погрози розстрілу за невиконання наказу.
Про це свідчить нове перехоплення російських загарбників, яке СБУ зробила під Ізюмом Харківської області.
«Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять», – скаржиться окупант своєму знайомому в рф.
На запитання про причину відмови відповідає: «Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ж*пу. И нас на мясо… А там сидит чисто артилерия… а под артилерию лезть – это вообще пи*дец», – пояснює російський «отказнік».
В його аргументах, звісно, є логіка. Але краще б він подумав своєю головою ще раніше: не тільки на передову, а й в Україну загалом не варто було «лезть».
#СБУ
#ЗупинимоОкупантів
#stoprussia