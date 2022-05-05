Російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни

Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями “жукова”, “суворова”, “за отвагу” та орденами “мужества”.

Згідно з указом про “медаль жукова”, нагорода призначена для вручення ветеранам “великої вітчизняної війни, органів нквс, збройних сил срср та особам які перенесли блокаду”.

Медалі “за отвагу” і ордени “мужества” окупанти, мабуть, заслужили за “подвиги” під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців.

Список воєнних злочинців та «нагороди» якими будуть нагороджуватись за посиланням в коментарях

Головне управління розвідки Міністерства оборони України