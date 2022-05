Росія втратила 485 військових на переправі через Сіверський Донець – Інститут вивчення війни

Під час спроби переправи через річку Сіверський Донець із боку Кремінної російська армія втратила 485 військовослужбовців з направлених 550, також було пошкоджено понад 80 одиниць техніки.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська допустили значні тактичні помилки під час спроби масштабної переправи через річку Сіверський Донець з боку Кремінної. Повідомляється, що російське командування направило 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець з метою оточення українських військ поблизу Рубіжного з північного заходу. 11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости та щільно зосереджені російські війська та техніка навколо них, що, як повідомляється, призвело до 485 втрат і пошкодження понад 80 одиниць техніки», — йдеться в повідомленні.

Знищення мотострілецької частини також може серйозно завадити зусиллям росії ізолювати Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі. Протягом останніх 24 годин російські війська не робили жодних спроб просування в цьому районі.

#Russian forces have likely abandoned the objective of completing a large-scale encirclement of #Ukrainian units from #Donetsk City to #Izyum in favor of completing the seizure of #Luhansk Oblast.

Read the full report and see the maps: https://t.co/Sd8HoGtJhD pic.twitter.com/3ocYqX2B0O

— ISW (@TheStudyofWar) May 16, 2022