Российские оккупанты безжалостно грабят захваченный и разрушенный ими Мариуполь — журналист

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Имущество местных жителей из разграбленных квартир и гаражей целыми караванами идет в Россию.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

Возможно, это изображение на открытом воздухе

Вот характерный случай. Житель города наивно ищет свою украденную «багги», которую мародеры вытащили из вскрытого гаража и вывезли в Донецк. В ответ ему пишут, что таких случаев полно, и вернуть машину уже вряд ли получится, так как в Донецке обчистили все автосалоны, и так и не вернули украденное. К тому же, машину могли вообще увезти в Россию, а там уже не найдешь.

Возможно, это изображение текст «July илюшкин admin добрый день, в начале мая B мариуполе вскрыли бокс и угнали на эвокуаторе багги BRP очевидцы видели как эвокуатор уехал в сторону донецка возможно кто-то видел, документы и ключи y меня 22:04 и Discussion started александр гидравлика & автоматика автокраны с под аэропорта в донецке не нашли, a το багги... 22:07 zz Zen Zen александр гидравлика & автоматика автокраны C под аэропорта в донецк... и порше который в аэро стоял) 22:09 александр гидравлика & автоматика Zen Zen и порше который в аэро стоял) та за тот вообще молчу... слышал co многих салонов уехали в неизвестность 22:10»

Русский мир во всей своей красе. Сколько бы россияне не прикрывали свое нападение на Украину некими высокими целями, главная цель для них — это просто вот такой наглый и откровенный грабеж местного населения. Да-да, вот того самого русскоязычного населения, которое Путин якобы защищает.

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