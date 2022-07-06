Российские оккупанты безжалостно грабят захваченный и разрушенный ими Мариуполь — журналист

Имущество местных жителей из разграбленных квартир и гаражей целыми караванами идет в Россию.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

Вот характерный случай. Житель города наивно ищет свою украденную «багги», которую мародеры вытащили из вскрытого гаража и вывезли в Донецк. В ответ ему пишут, что таких случаев полно, и вернуть машину уже вряд ли получится, так как в Донецке обчистили все автосалоны, и так и не вернули украденное. К тому же, машину могли вообще увезти в Россию, а там уже не найдешь.

Русский мир во всей своей красе. Сколько бы россияне не прикрывали свое нападение на Украину некими высокими целями, главная цель для них — это просто вот такой наглый и откровенный грабеж местного населения. Да-да, вот того самого русскоязычного населения, которое Путин якобы защищает.