СБУ та ЗСУ ударили дронами по бригаді росіян в Криму. Джерела кажуть про десятки вбитих та поранених

Українські захисники спільно з СБУ завдала удар групою дронів по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ, яка базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Наразі можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян.

Про це повідомили поінформовані співрозмовники УП в СБУ.

“Сьогоднішній (25 серпня – ред.) удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ – спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.

По окупантах успішно відпрацювали безпілотники”.

Точну кількість дронів не називають, але відзначають, що це була група БПЛА.

Співрозмовники УП зазначають, що наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян.

Було уражено й місця зберігання боєприпасів.

Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

За словами джерела, окупанти виявилися неготовими до спецоперації СБУ та ЗСУ: “Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога”.

В СБУ прогнозують ще більше “сюрпризів” для окупантів у майбутньому.