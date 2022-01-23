Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 23 січня 2022 року

Упродовж минулої доби, 22 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення: 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також застосування БПЛА.

Неподалік ТРАВНЕВОГО та безпосередньо по населеному пункту ТРАВНЕВЕ ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу ВОДЯНОГО Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Крім цього, противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку ВОДЯНОГО окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 3657 транспортних засобів, 3835 осіб, 1 особу — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 42 адміністративні правопорушення та розкрито 25 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 914 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 907 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 4232 вибухонебезпечні предмети.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation