Стало відомо ім’я французького журналіста, вбитого окупантами на Луганщині (фото)

В Луганській області, під час евакуацію, внаслідок ворожого обстрілу загинув журналіст Франції. Журналіст писав про евакуацію й був акредетовний в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на « SPILKA News «.

Ім’я журналіста — Фредерік Леклерк Імхофф.

Загибель іноземця підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Що сталося

Сьогодні, 30 травня, було зупинено евакуацію з Луганської області, внаслідок того як окупанти відкрили вогонь по автомобілю. Під час обстрілу загинув журналіст.

«Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Ми офіційно зупиняємо евакуацію», — написав Гайдай.

Осколки снаряда, які полетіли у броньований автомобіль, влучили журналісту у шию. Патрульного поліцейського врятувала каска.

Як відреагувало МЗС України

«Російська армія обстріляла автомобіль, який мав евакуювати мирних жителів із зони бойових дій під Сєверодонецьком. Французького журналіста, який висвітлював цю місію, було вбито. Ми рішуче засуджуємо це вбивство. Список злочинів Росії проти працівників ЗМІ в Україні продовжує розширюватись«, — заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.