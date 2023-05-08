Судитимуть окупанта, причетного до терору мешканців Нової Каховки та стрілянини під час мирної акції протесту на підтримку України

За процесуального керівництва прокурорів Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира тактичної групи 378 окремого батальйону оперативного призначення військ національної гвардії рф у складі об’єднаного угрупування військ «Південь» за фактом порушенні законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської обласної прокуратури.

Слідством установлено, що у лютому 2022 року підозрюваний разом із підлеглими окупували місто Нова Каховка Херсонської області. Вони забезпечували придушення опору місцевого населення щодо реалізації політики окупаційної влади та схиляли до співпраці громадян України. Їхні методи – систематичні незаконні затримання цивільного населення, нелегальні ув’язнення та вбивства.

У березні за наказом підозрюваного військовослужбовці РФ, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, застосували зброю для розгону учасників мирної акції протесту на підтримку територіальної цілісності України.

Беззбройних людей били гумовими кийками, жбурляли у натовп цивільних світлошумові та димові гранати, використовували сльозогінний газ та стріляли з автоматів.

Цивільні особи отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких і вогнепальні поранення.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУНП в Херсонській області, оперативний супровід – ГВ КІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.